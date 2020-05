Stiri pe aceeasi tema

- Iesirile de 1 Mai la iarba verde, complet interzise. Padurile vor fi supravegheate cu drone si elicoptereHepta De felul in care ne vom comporta si vom respecta obligatia de a sta in casa de 1 mai, depinde prelungirea starii de urgenta dupa 15 mai. Este avertismentul pe care il repeta insistent autoritatile,…

- Austria stabileste cu Romania o legatura saptamanala cu trenul de noapte, care trece prin Ungaria, pentru romanii care lucreaza ca ingriitori, aceștia fiind scutiți de restricțiile de la frontiere, scrie Reuters, citata de Mediafax. Sistemul de ingrijire a persoanelor varstnice sau in imposibilitate…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca se vor face angajari masive in sistemul medical in perioada urmatoare, dar si ca va incepe testarea personalului medical. „DSP a facut o munca importanta si are de facut in continuare. Am gasit personal insuficient care nu a putut face fata anchetelor…

- Executivul a aprobat astazi Hotararea de Guvern care cuprinde o serie masuri in domeniul sanatatii pe perioada instituirii starii de urgenta. Proiectul de act normativ a fost publicat in transparenta decizionala in data de 23 martie 2020, iar propunerile specialistilor din domeniul medical si ale pacientilor…

- Trecand pe langa locul in care s-a produs un accident de circulație, mi-am adus aminte de unele comentarii cu privire la faptul ca site-ul eMaramureș publica accidente din toata Romania și nu numai. Din pacate, de aceasta data, un accident a avut loc chiar la noi in județ. De altfel, aproape zilnic…

- Aleșii locali suceveni au dat joi "unda verde" unui proiect foarte important pentru siguranța pietonilor, dar și pentru fluidizarea traficului din municipiul Suceava, prin aprobarea unei investiții de 10,648 de milioane de lei.Proiectul de hotarare privind achiziția a 28 de instalații ...

- Sistemul informatic din vami nu va functiona de vineri, ora 12:00, pana luni, ora 12:00, ca urmare a mutarii bazei de date pe noi echipamente, potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), remis, joi, AGERPRES. Reprezentantii ANAF au mentionat ca, in aceasta perioada,…

- Compania TAROM a scos din sistemul de rezervari ruta sezoniera Satu Mare – Constanța, ruta anunțata ca fiind operata și in aceasta vara de pe aeroportul satmarean in urma cu doar cateva zile, potrivit boardingpass.ro. Aceasta ruta sezoniera urma sa fie operata pe intreaga durata a sezonului estival,…