Sighișoara: Dosar penal pentru conducerea unui vehicul neînmatriculat Polițiști din cadrul Secției nr. 10 Poliție Rurala Sighișoara au identificat, in data de 11 iunie, in jurul orei 10.00, in trafic, un barbat in varsta de 31 de ani, in timp ce conducea un autoturism neimatriculat. "A fost intocmit dosar penal privind savarșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul neinmatriculat"

Sursa articol si foto: infomures.ro

