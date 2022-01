Un barbat de 38 de ani din Sighetu Marmației a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii specializați in investigații criminale pentru comiterea infracțiunii de tentativa la talharie calificata. In fapt, la data de 26 ianuarie, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați prin apel 112 de catre un barbat de 69 de ani din municipiu cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in exercitarea atribuțiilor de serviciu la o societate comerciala din municipiu, a surprins doua persoane necunoscute, care au forțat ușa de acces de la vestiarul societații și au incercat sa deschida un fișet metalic…