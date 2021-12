Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au confiscat in cadrul unor acțiuni desfașurate la frontiera verde și pe caile de comunicație, 25.790 pachete de tigari de proveniența duty-free ori extracomunitara, in valoare de aproximativ 302.000 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața…

- Marti, 23 noiembrie, in jurul orei 15.10, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției municipiului Satu Mare au depistat pe strada Botizului, din Satu Mare, un barbat, de 30 de ani, din județul Maramureș, care se afla la volanul unei autoutilitare avand dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile…

- Sambata seara, 20 noiembrie, la ora 19.55, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați prin apel 112 de catre un barbat de 46 de ani din municipiu cu privire la faptul ca pe strada Iapa are loc un scandal. Deplasați la fața locului, polițiștii din Sighetu Marmației au identificat apelantul și…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit si confiscat la frontiera verde, 6.500 pachete cu tigari in valoare de peste 76.000 lei, marfa ce urma sa fie comercializata pe piata neagra de desfacere din zona. In data de 30 octombrie a.c., la nivelul Serviciului Teritorial…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit si confiscat, in ultimele 24 de ore, aproximativ 15.000 pachete cu tigari in valoare de 174.700 lei, marfa ce urma sa fie comercializata pe piata neagra de desfacere din zona. Pentru retinerea contrabandistilor, politistii…

- Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Maramures, impreuna cu lucratori ai SPF Viseu de Sus, au desfasurat zilele trecute o actiune pe linia combaterii traficului international cu autovehicule furate. Oamenii legii au oprit pentru control, in Viseu de Jos,…

- Polițiștii de frontiera maramureseni au identificat și indisponibilizat un autoturism marca Mercedes Vito, in valoare de 50.000 de lei, ce figura in bazele de date ca fiind cautat de autoritatile din Norvegia. In data de 14 octombrie a.c., politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Maramureș au descoperit, ieri, in apropierea frontierei de stat, pe direcția localitații de frontiera Lunca la Tisa doua colete cu țigari, de proveniența Duty-Free. Ucrainenii au fost și ei inștiințați despre eveniment,…