Stiri pe aceeasi tema

- Azi-noapte, in jurul orei 01.00, polițiștii din Sighetu Marmației au observat pe Bulevardul Independenței un autovehicul de teren care circula fara a avea montate placuțele de inmatriculare. Polițiștii au efectuat semnal de oprire, folosind atat semnalele luminoase, cat și cele acustice ale autospecialei,…

- Polițiștii structurilor rutiere, de ordine publica și transporturi din Cluj au derulat o operațiune ampla pentru verificarea modului de respectare a normelor rutiere și a celor referitoare la transportul de marfa. Printre persoanele care incalau legea a fost descoperit și un barbat din Alba. Potrivit…

- In noaptea de duminica spre luni, la ora 03.00, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier produs pe strada Bogdan Voda din municipiu, intersecția cu sens giratoriu din dreptul Detașamentului de Pompieri. La fața locului, polițiștii au identificat…

- In noaptea de duminica spre luni, la ora 00.05, polițiștii din Sighetu Marmației au oprit un autoturism pentru control condus pe D.N. 18 – comuna Vadu Izei. La volanul autoturismului a fost identificat un barbat de 40 de ani din Calinești, care nu deține permis de conducere. Acesta a fost testat cu…

- Azi-noapte, in jurul orei 03.00, polițiștii din Seini au oprit pentru control un autovehicul, la volanul careia au identificat un barbat de 36 ani din oraș. Polițiștii au testat conducatorul auto cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,73 mg/l alcool pur in aerul expirat, fapt pentru care a fost condus…

- stopMarți, 6 iulie, ora 18.10, in timp ce efectuau serviciul de patrulare, supraveghere și control trafic rutier, polițiștii Serviciului Rutier Maramureș au oprit pentru control un autoturism condus pe raza localitații Rona de Jos. La volanul autoturismului, a fost identificat un tanar de 28 de ani…

- Miercuri, 16 iunie, in cadrul unei acțiuni rutiere, polițiștii au identificat in trafic un tanar de 19 ani din Rona de Sus, in timp ce conducea un autoturism dinspre Sighetu Marmației inspre Vișeu de Sus. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat faptul ca tanarul nu deține permis de…

- Luni, 14 iunie, ora 13.32, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca s-a produs un furt din locuința pe strada Mihai Eminescu din municipiu. La fața locului polițiștii au identificat apelantul, un barbat de 70 de ani, care a relatat faptul ca in jurul…