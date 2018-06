Stiri pe aceeasi tema

- Guvernele Romaniei și Republicii Polonia vor avea vineri, 25 mai 2018, o ședința comuna la Varșovia. In contextul reuniunii, prim-ministrul Viorica Dancila și mai mulți membri ai Executivului vor avea o serie de intalniri bilaterale cu omologii lor polonezi.

- Guvernul Romaniei vrea sa suspende plata contributiilor pentru pensiile administrate privat - Pilonul II - in perioada 1 iulie – 31 decembrie, potrivit unui proiect de lege publicat in programul legislativ al Guvernului Romaniei pentru acest an, perioada mai – decembrie, scrie News.ro. Proiectul…

- "Categoric nu imi dau demisia, atata timp cat am sprijinul coalitiei de guvernare. Declaratia presedintelui nu isi avea rostul acum si cred ca acest mod de lucru poate duce la o slabire a increderii pe plan extern". Vineri, cand a facut acest anunt, premierul Viorica Dancila a mai adaugat ca "daca domnul…

- Dancila anunța inființarea grupului de lucru cu managerii din spitale: Trebuie sa analizam fiecare situatie in parte si sa venim cu raspunsuri concrete si corecte, a spus premierul, marți, la inceputul ședinței Executivului. Dancila a mai spus ca domeniul sanatatii este prioritar pentru Guvern. Viorica…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a evidentiat, in cadrul intrevederii cu secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, Jeppe Tranholm-Mikkelsen, obiectivul Romaniei de a juca un rol constructiv si de a sustine, prin actiunile intreprinse in timpul mandatului la presedintia Consiliului Uniunii Europene,…

- Dancila a greșit numarul ediției Intership-ului de la Guvern, ajuns la a șasea ediție: ”Ma bucur ca suntem la a cincea ediție a Intershipului”, a spus șefa Executivului, miercuri, la Palatul Victoria, in debutul ședinței. ”In cadrul ședinței vom vorbi despre internship. Ma bucur ca suntem la a cincea…