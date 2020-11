Șifonierul, banca preferată de român O mare parte dintre cetațeni prefera sa pastreze banii economisiți acasa, in loc sa ii depuna la banca, in condițiile in care dobanzile la depozite rar depașesc rata inflației, situata in prezent la... Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Panathinaikos, echipa antrenata de Ladislau Boloni (67 de ani), a pierdut meciul cu Atromitos din runda #8 a campionatului din Grecia, scor 0-1. Panathinaikos pierde astfel primul meci sub comanda antrenorului roman, dupa ce in primele 3 partide cu Boloni la carma a obținut 7 puncte - 2 victorii și…

- Panathinaikos, echipa antrenata de Ladislau Boloni, a invins-o pe Lamia, scor 2-0, in etapa cu numarul 7 a campionatului din Grecia. Aceasta este prima victorie a antrenorului roman de la preluare echipei din Atena. Runda precedenta, „verzii” au remizat pe teren propriu, 1-1 contra celor de la Volos.…

- Adrian Petre (22 de ani), atacant imprumutat de FCSB la Cosenza, in Serie B, nu se regasește la echipa italiana. Pentru a doua etapa consecutiva, Petre a fost lasat pe banca pe parcursul intregii partide. Cu atacantul roman pe margine, Cosenza a remizat cu Lecce, scor 1-1, dupa golurile lui Gliozzi…

- Ladislau Boloni este printre antrenorii care au rezistat cel mai putin pe banca unei echipe belgiene de fotbal, scrie ziarul La Derniere Heure dupa ce tehnicianul roman a fost demis luni de clubul Gent dupa numai 25 de zile. Boloni este pe locul trei pe lista antrenorilor care au stat…

- Ladislau Boloni a debutat cu o infrangere pe banca lui Gent, invinsa cu 1-0 in deplasare de Royal Antwerp, fosta echipa a antrenorului roman, sambata, in etapa a 3-a a campionatului de fotbal al Belgiei. Unicul gol al intalnirii de pe stadionul Bosuil a fost reusit de Dieumerci Mbokani…

- Ladislau Boloni (67 de ani) a pierdut meciul de debut pe banca lui Gent, scor 0-1, chiar in fața fostei formații, Antwerp. Boloni a nimerit prost in Belgia. Gent, formația pe care a preluat-o in urma cu cateva zile, este ultima in clasament, cu 3 infrangeri in primele 3 etape. Eșecul de astazi este…

- Antrenorul roman Mircea Lucescu a debutat in forța pe banca tehnica a formației Dinamo Kiev. Gruparea din capitala Ucrainei la care secund este tehnicianul moldovean Emil Caras a invins cu 4-1 pe Olimpik Donețk, in prima etapa de campionat.

- Eroii si veteranii Regimentului 6 Artilerie Grea roman au fost comemorati, joi, la Timisoara, de catre urmasii lor, dar in absenta singurului supravietuitor al regimentului, Constantin Calina, care la varsta de 99 de ani nu a mai putut participa la ceremonialul din acest an. "Sub conducerea…