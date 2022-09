Stiri pe aceeasi tema

- Deutsche Telekom, Vodafone, Orange, Telefonica si alti 12 operatori europeni de telecomunicatii au cerut ca gigantii din domeniul tehnologiei sa suporte unele costuri ale retelei de telecomunicatii.

- Deutsche Telekom, Vodafone, Orange, Telefonica si alti 12 furnizori de telecomunicatii vor ca giganții americani din domeniul tehnologiei – Google, Meta și Netflix – sa imparta costurile rețelei din Europa, invocand criza energetica și obiectivele UE privind schimbarile climatice. Potrivit Reuters,…

- Deutsche Telekom, Vodafone, Orange, Telefonica si alti 12 operatori europeni de telecomunicatii au cerut ca gigantii din domeniul tehnologiei (Big Tech), cum ar fi Google, Meta si Netflix, sa suporte unele costuri ale retelei de telecomunicatii a Europei, mentionand criza energiei si obiectivele…

- Un tricou purtat de Michael Jordan, in 1998, in NBA, a fost vandut la licitatie in schimbul sumei record de 10.1 milioane de dolari, a anunțat joi casa de licitații Sotheby’s, informeaza News.ro. Suma reprezinta un record pentru un tricou de baschet, un record pentru orice obiect purtat la un meci,…

- Modificarile din domeniul energiei aduse de Guvern prin Ordonanta de Urgenta nr. 119/2022 produc un efect major destabilizator asupra serviciilor de telecomunicatii și afecteaza grav planurile investiționale in domeniu, a avertizat vineri Asociația operatorilor mobili din Romania (AOMR), care reprezinta…

- Telekom Mobile a marcat pragul de patru milioane de clienți in prima jumatate a lunii august 2022. „Salutam clientul nostru cu numarul 4.000.000 și mulțumim tuturor celor 3.999.999 de clienți anteriori pentru ca ne-au incredințat comunicarea zilnica cu Telekom Mobile. Ii felicit, de asemenea, pe colegii…

- ”De la inceputul acestui an si pana la data de 30 iunie 2022, au fost portate 614.124 de numere de telefon, din care 94%, respectiv 577.415 sunt numere de telefonie mobila si 36.709 numere de telefonie fixa. 84% din numarul de portari din prima jumatate a anului au fost realizate de catre persoane fizice…

- CARANSEBEȘ – Mai exact, firma care sa amenajeze arhitectural ruinele bisericii medievale din centrul Caransebeșului. Proiect caștigat de primarie inca din 2019, care a batut insa pasul pe loc din cauza dezinteresului firmelor acreditate care puteau sa realizeze lucrarea! Au fost nu mai puțin de 6 licitații,…