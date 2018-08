Stiri pe aceeasi tema

- Libra Internet Bank a inregistrat in primul semetru un profit net de 46,39 milioane lei, dublu fata de rezultatul obtinut in perioada similara a anului trecut (23,96 milioane lei), in timp ce activele s-au majorat cu 9% fata de inceputul anului, la 4,9 miliarde lei. Continuarea pe ZFCorporate…

- Operatorul portuar Socep Constanta (SOCP) a inregistrat in primul semestru o cifra de afaceri de 36,9 milioane lei, in crestere cu 12,6% fata e perioada similara a anului trecut, in timp ce profitul brut s-a majorat la 7,4 milioane lei, de la 2,7 milioane lei la finele lunii iunie 2017. …

- Credit Europe Bank Romania, parte a grupului financiar olandez Credit Europe Bank, a inregistrat in primele sase luni ale anului curent un profit brut de 44 milioane lei, fata de 28 milioane lei in aceeasi perioada din 2017, in timp ce valoarea totala a activelor se ridica la 4,4 miliarde…

- Nuclearelectrica (SNN), compania energetica detinuta de statul roman in proportie de 82,49%, a raportat un profit de 182,3 milioane lei in primul semestru al anului, in crestere astfel cu 15,9% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate…

- Veniturile ING Bank Romania au crescut cu 25% in primul semestru al anului, la 875 milioane lei, in timp ce profitul net se a urcat la 345 milioane lei, fata de 255 milioane lei in primele sase luni din 2017. Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate este serviciul…

- Grupul Purcari Wineries a inregistrat in primul semestru vanzari de 70 milioane lei, in crestere cu 19%, in timp ce profitul net s-a majorat cu 41%, la 16 milioane lei, principalul motor de crestere ramanand piata din Romania, care a avansat cu 44%. Continuarea pe ZFCorporate …

- Grupul Telekom Romania, format din fostele companii Cosmote si Romtelecom, a inregistrat in trimestrul doi al anului venituri consolidate de 237,8 milioane euro, in usoara crestere fata de nivelul de 235,5 milioane euro din perioada similara din 2017, in timp ce EBIDTA s-a redus la 37,3…

- Compania farmaceutica Remedia Deva (RMAH) a inregistrat in primele sase luni ale anului afaceri de 211 milioane lei, in crestere cu 33% fata de perioada similara din 2017, in vreme ce profitul net s-a situat la 2,31 milioane lei, echivalentul unui avans de 75%, conform datelor semestriale facute…