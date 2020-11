SIF Moldova devine Evergent Investment

UPDATE: Alegeri in Republica Moldova. Igor Dodon si Maia Sandu au intrat in turul II

Presedintele in exercitiu al Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon, si candidatul Partidului Actiune si Solidaritate, pro europeana Maia Sandu, vor accede in turul al doilea al alegerilor prezidentialePresedintele in exercitiu… [citeste mai departe]