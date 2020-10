Stiri pe aceeasi tema

- Tranzactia prin care SIF Banat – Crisana a cumparat platforma IMGB, fosta glorie a industriei locale din perioada comunista, de la firma sud-coreana Doosan Heavy Industries & Construction, a fost incheiata, dupa ce a fost autorizata si aprobata de Consiliul Concurentei.

- In acest fel, Depozitarul Central se alatura initiativei Autoritatii de Supraveghere Financiara si sustine, pentru al 4-lea an consecutiv, organizarea evenimentului Saptamana Mondiala a Investitorului - "World Investor Week" (WIW). "Ne bucuram in mod deosebit sa participam pentru al patrulea an consecutiv…

- Profit.ro scria la inceputul acestei luni ca SIF Banat – Crisana a cumparat 99,92% din actiunile firmei sud-coreene Doosan IMGB, care detine platforma industriala IMGB din sudul Bucurestiului, intr-o tranzactie evaluata la circa 40 milioane de euro. Platforma, conectata la doua guri de metrou: Berceni…

- La randul sau, AFI a anuntat ca valoarea neta a tranzactiei este de 294 de milioane de euro. Portofoliul vandut de NEPI Rockcastle catre AFI Europe cuprinde patru proiecte de birouri: Floreasca 169, The Lakeview, Aviatorilor 8 din Bucuresti si City Business Centre din Timisoara, cu o suprafata inchiriabila…

- Anterior acestei tranzactii, Li-Corn era controlata de grupul Michael Ehmann. "Consiliul Concurentei analizeaza operatiunea prin care Intersnack International B.V. si grupul Michael Ehmann preiau in comun Li-Corn SAS si filialele sale - Natais SAS, Natais Pop Corn South Africa SAS si SCI Pop Corn Immobiliere",…

- Citylink, cel mai mare serviciu de car-sharing din Bucuresti, achizitioneaza itaxi, prima si cea mai mare platforma tip ride-hailing din Moldova Citylink, platforma de mobilitate inteligenta partajata, a anuntat vineri achizitia itaxi, primul si cel mai mare serviciu de rezervari de taxi online din…

- Mihai Bizu, afaceristul reținut de polițiști pentru ca ar fi vrut sa iți omoare soția prin inec, dupa care a violat-o, este printre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din piața imobiliara din Capitala și Ilfov, noteaza Adevarul. Mihai Bizu este director general al Apollo Residence, iar pana acum a…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care compania GeoPost S.A. intentioneaza sa preia Speedy AD din Bulgaria”, a informat autoritatea de concurenta. In conformitate cu prevederile Legii concurentei (nr. 21/1996), aceasta tranzactie trebuie autorizata de Consiliul Concurentei. ”Autoritatea…