Accentuarea crizei economice, pe fondul pandemiei de coronavirus, a afectat deja cateva zeci de mii de firme, care angajeaza peste 1,2 milioane de salariați, iar primele efecte s-au vazut in suspendarea activitații, in șomajul tehnic și disponibilizarile de personal. Accentuarea crizei ar putea duce la un val semnificativ de insolvențe și falimente. Exista insa o alternativa care poate salva multe dintre companii – concordatul preventiv, o procedura mai eficienta decat insolvența. O realitate crunta… Este o realitate crunta faptul ca pandemia generata de virusul COVID-19 are un impact asupra economiei…