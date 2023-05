Stiri pe aceeasi tema

O persoana si-a pierdut viata si alte trei sunt ranite in urma unui accident de circulatie care a avut loc luni dupa-amiaza pe DN6, in zona localitatii Toplet, din judetul Caras-Severin, la limita cu judetul Mehedinti.In accident au fost implicate cinci autovehicule, dintre care un autocar, trei…

Un copil de 3 ani a murit, iar un alt copil si un adult au fost transportati in stare grava la spital, dupa ce au fost loviti de un TIR pe o trecere de pietoni din localitatea Letcani, informeaza reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi. „Un TIR a lovit doi minori la trecerea…

O persoana a murit iar alte doua au fost ranite in urma unui accident rutier produs pe DN 28, in localitatea Miclauseni, comuna Butea, in urma unei coliziuni dintre un autotren si un autoturism.Purtatorul de cuvant al ISU Iasi, Georgica Onofreiasa, a declarat ca in accident au fost ranite trei persoane,…

Un microbuz romanesc a fost implicat intr-un accident grav de circulație, in Stainz, Austria, in urma caruia o romanca a murit, iar alte șase au fost ranite grav. Șoferul, un alt conațional e 51 de ani, va trebui sa raspunda in instanța, pe 15 mai, pentru acuzațiile de omor din culpa și vatamare corporala…

O persoana a murit si una a fost grav ranita in urma coliziunii a doua autoturisme pe DN2H, in zona localitatii Slobozia Sucevei, a informat ISU Suceava.Potrivit sursei citate, in accident au fost implicati doar soferii, ambii fiind incarcerati in urma impactului.

O femeie in varsta de 62 de ani a murit in urma unui accident feroviar petrecut in orașul Buzau, la ieșirea spre Braila, marți.

Un tanar de 22 de ani a murit, vineri seara, dupa ce autoturismul pe care il conducea s-a izbit frontal de un TIR, in localitatea Ghimbav, judetul Brasov. Traficul in zona este restrictionat.

Un barbat a murit sambata dimineața dupa ce microbuzul pe care il conducea a parasit drumul și a lovit un copac, intre localitațile Jiana și Scapau, din județul Mehedinți.