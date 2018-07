Actrita Sienna Miller se relaxeaza in Italia, unde a ales sa isi petreaca timpul liber. Ea se afla in Positano impreuna cu mai multi prieteni, alaturi de care a iesit pe mare. Pe urmele actritei s-au aflat paparazzii, care nu au ratat ocazia de a o poza pe Sienna Miller in costumul ei de baie albastru, atunci cand s-a aflat pe barca, pe Marea Tireniana, dar si cand a intrat in apa pentru a inota.