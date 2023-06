Siemens va cheltui 2 miliarde de euro pentru un nou plan global de investiţii Grupul va construi noi fabrici, centre de cercetare si dezvoltare si centre de formare in intreaga lume, a spus compania, deoarece isi propune, de asemenea, sa profite la maximum de pachetele de stimulente in Statele Unite si Europa. In cadrul programului de investitii, care va acoperi anunturile facute in 2023, Siemens a anuntat o noua fabrica de 200 de milioane de euro pentru divizia sa de automatizare industriala din Singapore. ”Siemens inregistreaza o crestere semnificativ peste nivelul pietei. Astazi anuntam o strategie de investitii pentru a stimula cresterea viitoare, a stimula inovatia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul CIA in vizita secreta in China/ Putin - Trebuie sa prevenim destabilizarea RusieiDirectorul CIA, Bill Burns, a calatorit in China, luna trecuta, in incercarea de a iniția "un dezgheț" in relațiile dintre Washington și Beijing, scrie Financial Times, argumentand ca "misiunea secreta a unuia…

- O persoana a murit si alte zece au ajuns la spital in urma unei tornade puternice in Texas. In Spania a fost intai ninsoare, apoi ploi torentiale. Si mai multe orase din Franta au fost, de asemenea, blocate de apa. In schimb, Asia se bucura de o vara timpurie, cu temperaturi de pana la 37 de grade Celsius. …

- US Army a stabilit ca nu reprezinta nicio amenințare pentru traficul aerian sau securitatea naționala, dar nu este clar ce este sau cui aparține, scrie site-ul postului NBC, care citeaza trei inalti oficiali americani.Obiectul a zburat peste porțiuni din Hawaii, dar nu a traversat nicio zona sensibila,…

- Yellen a afirmat, intr-o declaratie pregatita pentru un eveniment de la Washington cu directori de companii din California, ca o neplata a datoriei SUA ar duce la pierderi de locuri de munca, in timp ce platile gospodariilor pentru ipoteci, imprumuturi auto si carduri de credit vor creste. Ea a spus…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a lansat intr-o serie de critici la adresa autoritaților ruse și a acțiunilor din Ucraina, luni, in ședința de Consiliu de Securitate a ONU, prezidata la New York de ministrul rus de externe Serghei Lavrov, relateaza Reuters.In cadrul ședinței, Guterres…

- Reacția chinezilor vine dupa ce președintele Franței, Emmanuel Macron a indemnat Uniunea Europeana sa nu se alinieze dupa SUA in problema Taiwanului, informeaza miercuri AFP, potrivit Agerpres.Insula cu 23 de milioane de locuitori face obiectul unei acerbe rivalitati intre Beijing, care isi revendica…

- Modernizarea Chinei aduce lumii oportunitați de redresare, au declarat mai mulți reprezentanți ai companiilor multinaționale participante la sesiunea anuala a Forumului la inalt nivel de Dezvoltare din China (2023), care are loc in prezent la Beijing. Președintele Directoratului companiei Siemens, Roland…

- Compania GOOD Meat din California a obtinut acordul Administratiei SUA pentru Alimente si Medicamente (FDA) pentru a livra pe piata carne de pui obtinuta in laborator, potrivit documentelor publicate marti de agentie, transmite Reuters. Mai multe companii lucreaza pentru a aduce carne cultivata in laborator…