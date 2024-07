Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul european Siegfried Muresan (PPE / PNL) - reconfirmat vicepresedinte al Grupului PPE din Parlamentul European in luna iunie - va fi responsabil de bugetul Uniunii Europene si politicile structurale in noul mandat al Grupului. Decizia a fost luata la reuniunea Grupului PPE din saptamana aceasta,…

- Romania primește cele mai multe fonduri europene, prin Fondul pentru Modernizare, dintre toate statele din regiune. Aproape 1,1 miliarde de euro, reprezentand o prima plata, au fost transmiși Romaniei de catre Uniunea Europeana, printre care și pentru investiția aferenta Mecanismului Contractelor pentru…

- Deputatul european Siegfried Mureșan, președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova susține ca negocierile de aderare cu Republica Moldova trebuie susținute prin creșterea asistenței financiare din partea Uniunii Europene.

- Deputatul european Siegfried Mureșan anunța ca urmeaza sa candideze pentru un nou mandat de vicepreședinte al Grupului PPE.„Candidez la prima funcție importanta pentru Romania din noul mandat al Parlamentului European.

- Cristian Bușoi, europarlamentar, a discutat la Antena 3 CNN , in cadrul emisiunii Be EU, despre beneficiile pe care le va avea Romania in urma schimbarilor majore in domeniul Sanatații la nivelul UE. „Avem o noua legislație farmaceutica propusa de Comisia Europeana, care va fi decisa de Parlament in…

- Una dintre prioritațile noastre este modernizarea completa a tuturor creselor, gradinițelor si scolilor din oraș. Aceste instituții reprezinta locul in care se construiește baza pentru dezvoltarea copiilor noștri. Modernizarea inseamna nu doar renovarea cladirilor, ci și dotarea lor cu facilitați…

- VOTAT Parlamentul European tocmai a adoptat rapoartele mele privind alocarea a 4,8 miliarde de euro pentru Ucraina și creșterea bugetului Parchetului European, scrie Siegfried Mureșan pe pagina sa de Fb. In postare, europarlamentarul subliniaza: Primul raport, adoptat cu 465 de voturi „pentru”, 53 „impotriva”…

