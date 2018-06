Stiri pe aceeasi tema

- Campania „People’s Vote”, dusa de cateva grupuri pro-UE, are ca scop asigurarea existentei unui scrutin final „ca sa ne putem hotari daca o decizie care ne va afecta vietile timp de mai multe generatii va face tara mai buna sau mai rea”. Un sondaj realizat saptamana aceasta a relevat ca 48%…

- Legislatia privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana se va intoarce pentru dezbatere in Camera comunelor la 12 iunie, pentru ca deputatii britanici sa discute o serie de amendamente propuse care ar putea avea impact asupra Brexitului, relateaza luni agentia Reuters. Camera Lorzilor,…

- Omul de afaceri american, George Soros, a anuntat lansarea, in Marea Britanie, a unei campanii in favoarea organizarii unui nou referendum, care ar urma sa anuleze rezultatele Brexitului, informeaza The...

- Barbatul care deține drepturi asupra imaginii lui Arsenie Boca pe teritoriul Romaniei este un aradean care susține ca aobținut dreptul de comercializare a produselor pe care se afla chipul fostului stareț de la o companie din Marea Britanie.

- Aradeanul care detine drepturile asupra imaginii lui Arsenie Boca pe teritoriul Romaniei, dupa ce marca a fost inregistrata de o firma din Marea Britanie, a somat sute de societati comerciale din tara, inclusiv magazine ale cultelor religioase, dar si Manastirea Prislop, cerand sa nu mai comercializeze…

- Negociatorul sef al Brexitului din partea Uniunii Europene (UE) Michel Barnier a avertizat luni cu privire la riscul pe care-l reprezinta problema irlandeza in negocierile dintre Londra si Bruxelles, relateaza AFP.”Cadrul acordului trebuie sa contina o solutie clara si operationala cu privire…

- O noua campanie in favoarea unui referendum asupra acordului de iesire din Uniunea Europeana a fost lansata duminica, initiatorii acesteia fiind de parere ca toti britanicii, nu doar parlamentarii, trebuie sa aiba ultimul cuvant, transmite AFP. Intitulata 'The People's Vote' (Votul poporului), aceasta…

- O organizație din Marea Britanie susține ca Guvernul ar trebui sa acorde cate 10.000 de lire sterline fiecarui cetațean sub 55 de ani, ceea ce ar oferi un trai mai bun celor care caștiga puțin și le-ar da posibilitatea sa se pregateasca profesional pentru slujbe mai bune și mai bine platite. Potrivit…