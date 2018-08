Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Pavel Filip afirma ca „succesul pe care l-a avut Republica Moldova pe dimensiunea Uniunii Europene se datoreaza in primul rand si Romaniei”. Prim-ministrul sustine ca Bucurestiul intotdeauna a fost un sustinator al Republicii Moldova. In acest sens, oficialul moldovean spera ca Chisinaul va…

- Un italian de 35 de ani care era urmarit international in baza unui mandat de arestare emis de autoritatile italiene a fost prins de catre politistii din Bihor. Barbatul este cercetat pentru aderare la grup infractional organizat de tip mafiot care se preocupa de asasinate, trafic de stupefiante…

- Lidia Buble și Razvan Simion au petrecut vacanța in Maldive, iar fotografiile publicate de cei doi au lasat loc de interpretari, astfel incat presa din Romania imediat a speculat o posibila nunta secreta. Intorși din vacanța, nici Lidia și nici Razvan nu au negat zvonurile, dar nici nu le-au confirmat,…

- Potrivit MAI, printr-o hotarare de Guvern adoptata in sedinta de marti au fost modificate prevederile referitoare la exprimarea unuia dintre parinti cu privire la iesirea din tara a copilului impreuna cu celalalt parinte. Astfel, parintele va avea posibilitatea sa isi exprime o singura data…

- Recent, langa Aerodromul din Deva, la Simeria, Clubul Sportiv Armata Aurul Brad a organizat o competiție in memoria lui Aurel Vlaicu la categoria F1A planoare – Memorialul Aurel Vlaicu. Aceasta cupa a fost a III-a etapa din acest sezon sportiv. In cadrul acestei etape, in prima parte…

- Romania va construi doua penitenciare noi printr-un credit contractat de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), a declarat, sambata, la Botosani, ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Potrivit acestuia, imprumutul va fi utilizat atat pentru constructia a doua unitati de detentie…

- “Vreau sa fie foarte clar: salut faptul ca atat Romania cat și Bulgaria vor sa adere la spațiul Schengen. Suntem conștienți de tot efortul depus in acest sens, insa munca lor este departe de a se fi terminat. Cele doua state trebuie sa indeplineasca mai multe condiții menționate in MCV. Corupția este…

- V. Stoica Guvernul a aprobat, in sedinta de vineri, 8 iunie, o Ordonanța de urgența referitoare la stabilirea unor masuri privind mobilitatea urbana, prin promovarea unor proiecte care sa fie finanțate in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, in scopul reducerii emisiilor de carbon in zonele…