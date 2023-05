„In primul rand, sustinem cresterea alocarilor financiare pentru agricultura in viitoarea Politica Agricola Comuna (PAC) a Uniunii Europene. Fermierii din Romania si din toate tarile UE au fost puternic afectati de inflatie, de pandemia de COVID-19, dar si de consecintele razboiului din Ucraina. Pentru multi fermieri, costurile au crescut mai mult decat veniturile in ultima perioada si misiunea lor de a garanta siguranta alimentara pe continent a devenit din ce in ce mai grea. Vrem sa avem suficiente resurse pentru a sprijini fermierii, pentru a garanta in continuare o hrana de calitate si la…