Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Victor Negrescu a solicitat, in plenul Parlamentului European, accesul rapid la fondurile de pre-aderare pentru Republica Moldova, in contextul dificil cu care se confrunta țara din cauza proximitatii razboiului din Ucraina și al acțiuni

- Europarlamentarul Victor Negrescu a susținut in plenul Parlamentului European, ca Republica Moldova are nevoie de acces rapid la fondurile de pre-aderare la UE, atragand atenția asupra pericolului rus care amenința statul.

- Partidul Acțiune și Solidaritate din Republica Moldova a devenit membru asociat al Partidului Popular European, a anunțat vineri europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan, vicepreședinte PPE. „Tocmai am votat, in Adunarea Politica a Partidului Popular European (PPE), sa promovam Partidul Acțiune și…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, aflata sambata in vizita la Lvov, si-au exprimat speranta ca negocierile de aderare la Uniunea Europeana pentru Ucraina sa poata incepe chiar in acest an.

- Membrii Adunarii „Euronest” au adoptat la Chișinau o rezoluție prin care cer Comisiei Europene și Consiliului UE sa faca demersurile necesare pentru inceperea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina pana la finalul acestui an.

- Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a declarat ca Republica Moldova intenționeaza sa inceapa negocierile privind aderarea la UE pina la sfirșitul acestui an. El a vorbit despre acest lucru in cadrul deschiderii oficiale a celei de-a 10-a sesiuni a Adunarii Parlamentare Euronest…

- Republica Moldova se confrunta, ca si alte tari din Parteneriatul Estic, cu un santaj, amenintari, provocari si totul este in incercarea de a destabiliza tara, a declarat joi, in cadrul unui seminar organizat de Parlamentul European (PE), presedintele Comisiei pentru afaceri externe (AFET) a Parlamentului…

- Negocierile de aderare la Uniunea Europeana ar putea incepe chiar in acest an. O spune vicepreședintele Parlamentului, Mihai Popșoi, potrivit caruia ședința Consiliului de Asociere UE-Republica Moldova este un bun prilej pentru partenerii europeni de a evalua starea lucrurilor din Republica Moldova,…