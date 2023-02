Stiri pe aceeasi tema

- „Romania primeste 1,39 miliarde euro fonduri europene nerambursabile, pentru a imbunatati infrastructura in Romania, pentru a imbunatati eficienta energetica, a reduce dependenta de Rusia si a ajuta consumatorii vulnerabili. Cand vor veni acesti bani in Romania? Incepand cu luna martie a acestui an.…

- Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, anunța faptul ca, la Bruxelles, s-a adoptat un amendament care va permite țarilor sa modifice Planul Național de Reziliența și Redresare in funcție de noile realitați economice și socio-politice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Bugetul din acest an a municipiului Iasi este de aproximativ 2 miliarde de lei. Primaria sustine ca anul acesta investitiile sunt prioritare si ca se intentioneaza accesarea de fonduri europene. 332.000 mii de lei vor veni anul acesta la bugetul Iasului din proiecte europene din exercitiul financiar…

- In 2022, Romania a primit 6,3 miliarde de euro prin Planul National de Redresare si Rezilienta PNRR . Comisia Europeana a efectuat in octombrie 2022 plata pentru cele 2,6 miliarde de euro aferente primei cereri depuse de tara noastra La aceasta, se adauga doua transe de prefinantare in valoare cumulata…

- Daca in 15 luni nu s-a reușit nici macar sa se incheie contracte privind execuția lucrarilor de modernizare prevazute in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), este greu de crezut ca in urmatoarele 40 de luni se vor cheltui cele 29,2 miliarde de euro. Intențiile au fost bune prin atragerea…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan a anunțat, miercuri dimineața, ca s-a ajuns la un acord pe REPowerEU, planul Comisiei Europene de reducere a dependenței energetice fața de Rusia. Deputatul european Siegfried Muresan (PPE / PNL), unul dintre cei trei coraportori ai Parlamentului European privind…

- Premierul Nicolae Ciuca a solicitat, luni, in cadrul Comitetului Interministerial de Coordonare a Planului National de Redresare si Rezilienta, ministerelor si institutiilor coordonatoare sa acorde prioritate maxima finalizarii celor 51 de jaloane si tinte din PNRR, asociate celei de-a doua cereri de…

- Poziția Parlamentului European privind Planul REPowerEU de reducere a dependenței energetice fața de Federația Rusa a fost adoptat cu larga majoritate in plenul Parlamentului. Rezultatul votului a fost de 471 voturi „pentru”, 90 „impotriva” și 53 abțineri. Planul REPowerEU este un nou pilon ce va fi…