Europarlamentarul PNL a afirmat ca inca din 2005 vorbim de reducerea dependentei energetice de gazul rusesc, dar, din pacate, unele state UE, impotriva vointei UE, au facut contracte bilaterale cu Federatia Rusa prin care si si-au sporit dependenta, Germania in primul rand”. Siegfried Muresan a aratat ca mai intai au construi gazoductul Nord Stream I, care este in functiune de aproximativ 10 ani, acum l-au construit pe al doilea, Nors Stream II, care nu va intra in functiune. ”Desi noi ne-am propus, de la nivel european dar unele state si-au crescut dependenta de gazul rusesc si asta ne costa”,…