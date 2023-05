Siegfried Mureșan, despre Planul 'REPowerEU': Planul 'REPowerEU' al Romaniei nu poate fi respins de Comisia Europeana.

Europarlamentarul Siegfried Mureșan, a anunțat, vineri, pe pagina de Facebook, ca informația referitoare la faptul ca Planul "REPowerEU" al Romaniei ar fi fost respins de Comisia Europeana nu este corecta.

