- Deputatul PSD Gabriel Petrea a catalogat, sambata, pe Facebook, ca fiind „complet inacceptabila” ideea ministrului de Finanțe privind apariția unor pachete diferite de servicii de sanatate in funcție de contribuțiile platite.„Accesul diferențiat la serviciile de sanatate in funcție de contribuții,…

- ​Pe site-ul dedicat pregatirii Președinției romane a Consiliului Uniunii Europene, deținut de Ministerul Afacerilor Externe, este incurcat Consiliul UE cu o alta instituție a UE, Consiliul European, scrie Hotnews.ro."Confuzia apare in versiunea in limba engleza a site-ului www.romania2019.eu.…

- La 1 ianuarie 2019, Romania va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene. Președinția rotativa a UE ar trebui sa consfințeasca atașamentul nostru definitiv la valorile europene și la democrația de tip liberal. Din pacate, comportamentul actualei puteri, centrat pe grijile și nevoile unor baroni,…

- Spectacolul pus in scena de actuala coaliție de guvernare are un singur scop: controlul politic al justiției și serviciilor de informații, singurele instituții din Romania care inca nu sunt total subordonate pentru a desavarși regimul autocratic instaurat dupa alegerile parlamentare din 2016. In acest…

- Klaus Iohannis traseaza Guvernului axele de acțiune pentru preluarea președinției Consiliului UE. Președintele a declarat, marți, in cadrul intalnirii cu ambasadorii și consulii romani, ca președinția Consiliului Uniunii Europene este o provocare, dar, in același timp, pentru noi și o oportunitate și…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca exercitarea de catre Romania a presedintiei Consiliului UE „nu este pusa in pericol” desi exista „actori” care si-ar dori ca mandatul Romaniei sa nu fie unul de succes. „Am remarcat in spatiul public ca din ce…

- Ministrul apararii, Mihai Fifor, este protagonistul celei mai recente gafe din seria cu care Guvernul Dancila se menține in centrul atenției. El a declarat marți seara la Antena 3 ca Romania are in baza miliara de la Deveselu rachete... balistice. Or, in baza de la Deveselu sunt rachete interceptoare,…

