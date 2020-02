Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan prezinta noul raport de forte din Parlamentul European, ca urmare a plecarii reprezentantilor Marii Britanii. Grupul PPE, din care fac parte PNL, PMP si UDMR, a castigat membri, in vreme ce Grupul S&D, din care face parte PSD, si Grupul Reniew (USR-PLUS)…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan spune ca, in urma Brexitului, PNL si-a sporit influenta in Parlamentul European, obtinand locuri suplimentare in comisiile si delegatiile PE, potrivit news.ro.Siegfried Muresan anunta, pe Facebook, ca, in urma Brexitului, Partidul National Liberal si-a sporit…

- Pactul Ecologic European este un proiect necesar, dar va trebui sa negociem in așa fel incat sa fie benefic Romaniei și sa primim sprijin financiar, spune europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, sustinut sa ajunga la Bruxelles de liberalii brasoveni . El a comentat rezolutia prin care Parlamentul European…

- Partidul Popular European (PPE, dreapta) din Parlamentul European a cerut marti demisia imediata a premierului maltez Joseph Muscat, in cadrul unei dezbateri la Strasbourg asupra asasinarii in 2017 a jurnalistei de investigatie Daphne Caruana Galizia, informeaza AFP. Acest dosar, in care sunt citate…

- Noua Comisie Europeana prezidata de germana Ursula von der Leyen ar urma sa obtina increderea eurodeputatilor la votul prevazut miercuri in Parlamentul European, au declarat vineri pentru AFP mai multi responsabili de grupuri politice, relateaza AFP.Ursula von der Leyen este sustinuta de cele…

- "Asta seara am filmat acasa la familia Dancila. Este primul interviu in care apare domnul Dancila, un interviu in care am aflat ce a fost in sufletul lui cand soția i-a fost jignita. Sunt impreuna de 36 de ani, știu sa infrunte greutațile, știu sa se sprijine și sa se incurajeze reciproc." a scris…

- Vicepremierul Raluca Turcan a anunțat ca zonele din nord-estul Romaniei afectate de inundații in vara din 2018 vor beneficia de 8,19 milioane de euro din bani europeni, printr-o Hotarare adoptata de Guvern.Citește și: Daniel Daianu, președintele Consiliului Fiscal: 'Moneda comuna are nevoie…

- PSOE (Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol) a castigat alegerile generale cu 28,09% din voturi si 120 de locuri, cu trei mai putine decat la scrutinul din 28 aprilie, iar Pedro Sanchez va avea acum un rol si mai dificil pentru a forma un Guvern stabil, informeaza televiziunea nationala spaniola.