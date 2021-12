In ciuda progreselor uriașe in tratamente, SIDA inca ucide. 680.000 de oameni in intreaga lume in 2020. Cautarea unui vaccin impotriva HIV nu a avut aceeași soarta ca și pentru Covid-19, din cauza complexitații acestui virus și a lipsei investițiilor din partea Big Pharma. Utilizarea tehnologiei ARN mesager ridica speranțe pentru cercetatori. In timp ce miercuri, […] The post SIDA: Ani de cercetari și nici un vaccin. Big Pharma se uita doar la pușculița Covid-19 first appeared on Ziarul National .