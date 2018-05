Sicriul cu trupul neinsufletit al lui Cristian Topescu va fi depus, joi, in Studioul 2 al TVR. Toti cei care doresc sa-i aduca un ultim omagiu fostului comentator sportiv o pot face incepand cu ora 11,00 si pana la ora 19,00. "Televiziunea Romana regreta disparitia lui Cristian Topescu, vocea sportului romanesc. (...) Cei care doresc sa isi ia ramas bun de la marele om de televiziune o pot face joi, 17 mai, in Studioul 2, in intervalul 11,00 - 19,00", anunta marti TVR. Cristian Topescu a murit marti, la varsta de 81 de ani. Comentator de legenda, a fost vocea care a adus in casele romanilor marile…