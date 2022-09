Stiri pe aceeasi tema

- Sicriul cu trupul actorului Alexandru Arsinel a fost depus, vineri, in foaierul Teatrului de Revista "Constantin Tanase". Admiratorii actorului ii vor putea aduce un ultim omagiu pana duminica dimineata, la ora 9,30, cand sicriul va pleca spre Cimitirul Bellu. Inmormantarea va avea loc la Cimitirul…

- Potrivit informațiilor aflate de Click! trupul neinsuflețit al regretatei actrițe Valeria Seciu a fost depus azi (n.r.: 7 septembrie) la ora 18.00, la Biserica Stavropoleos din București, urmand ca slujba de inmormantare sa aiba loc la 8 septembrie, ora 13.00. Valeria Seciu va fi inmormantata la cimitirul…

- RAPUS DE GREUTAȚI… Descoperire macabra, miercuri dimineața, pe raza comunei Tatarani. Trupul neinsuflețit al unui barbat in varsta de 80 de ani a fost gasit de o patrula de poliție, la groapa de nisip situata la intrarea in sat. La fața locului a ajuns imediat o echipa de cercetare din cadrul Biroului…

- Prof. dr. Antoniu Petriș, șeful Clinicii de cardiologie de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași, demis peste noapte de managerul Dan Timofte. Dupa 3 saptamani de concediu, managerul s-a intors și face „curațenie” in spital Demiterea șefului Clinicii de cardiologie de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași…

- GRAV Inca un accident grav s-a produs astazi, 21 iulie, soldat cu trei victime. Incidentul s-a petrecut intre localitațile Cabești (județ Bacau) și Ivești (județ Vaslu), chiar la limita dintre cele doua județe, pe DN 11 A. Un autoturism s-a rasturnat intr-o rapa. A rezultat trei victime, fiind alocata…

- In urma cu puțin timp a fost raportat un incendiu de vegetație in județul Iași. Din primele informații deșinute de catre reporterii Cotidianului BZI se pare ca flacarile au izbucnit in comuna Miroslava. UPDATE: „La data de 21 iulie anul curent, polițiștii Secției nr. 4 Miroslava au fost sesizați despre…