Stiri pe aceeasi tema

- Pe marginea DN 67 Lelești a fost gasit un sicriu vechi, care , se presupune ca ar fi fost scos din groapa, și abandonat. Inauntru au fost gasite resturi de oseminte, care urmeaza a fi ridicate pentru expertizare. Polițiștii sunt acolo și efectueaza CFL. Polițiștii au deschis dosar penal an care se efectueaza…

- Politistii din comuna Belint au ridicat, luni, o arma artizanala, munitie, dar si trofee de cerb lopatar si mistret, de la mai multe persoane banuite de infractiuni la regimul armelor si munitiilor si braconaj, doi suspecti, de 29 si 33 de ani, fiind audiati, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean…

- Politia Municipiului Targu-Jiu a fost sesizata cu privire la faptul ca in noaptea precedenta, persoane necunoscute au distrus prin incendiere, o usa confecționata din lemn, destinata accesului in holul de la parterul unui bloc de garsoniere, situat pe strada M. C. Oancea. Focul a fost stins rapid…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Siret, impreuna cu lucratorii vamali au descoperit, pe sensul de intrare in țara, peste 900 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, care erau ascunse intr-un autoturism. Potrivit unui comunicat de presa al Politiei de Frontiera,…

- Politia Nationala Civila a informat luni despre localizarea a ''noua oseminte umane'' in zona zero a eruptiei Vulcanului Fuego, care a provocat moartea a 113 persoane si 329 de disparuti, scrie agerpres.ro.

- Un cetațean din comuna Balești a postat pe pagina sa de socializare ca postul de poliție din localitate este intr-o stare jalnica, gardul fiind rupt și nereparat de o lunga perioada de timp. Postarea baleșteanului a starnit reacții in mediul on-line, cetațenii criticand polițiștii din localitate…

- Politistii au asigurat buna desfasurare a Targului “Produs de Cluj” la Gherla, fiind la datorie in perioada 11 – 13 mai. Pe timpul activitatilor au fost verificate 6 societati comerciale, au fost legitimate 76 de persoane și au fost controlate 30 de autovehicule. Pentru neregulile constatate au fost…

- Politistii au descoperit un cadavru aflat in stare de descompunere intr-un beci dintr-o locuinta din comuna Marginea. Oamenii legii au facut verificari intr-un alt dosar in care un barbat de 30 de ani, care locuia in casa tatalui sau, fusese arestat pentru o talharie comisa in luna aprilie.…