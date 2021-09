Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi talibani si sustinatori ai acestora au organizat o „inmormantare” pentru fortele americane si NATO dupa ce acestea s-au retras din Afganistan. Insurgentii au sarbatorit evenimentul marsaluind pe strazile orasului Khost in timp ce tineau in maini sicrie infasurate in steaguri ale SUA si ale…

- Trupele americane si-au inceput retragerea de pe aeroportul din Kabul, a anuntat sambata Pentagonul, in timp ce operatiunea internationala de evacuare din capitala afgana este pe sfarsite, relateaza Reuters, arata Agerpres. Dupa ce talibanii au cucerit capitala Kabul pe 14 august, soldatii…

- În total 18.700 de persoane evacuate de armata americana din Afganistan au sosit la baza aeriana a SUA de la Ramstein (Germania) cu 76 de zboruri, a anuntat vineri purtatorul de cuvânt al bazei, relateaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres.Înaintea transferului catre SUA, persoanele…

- Insurgentii talibani si-au inasprit marti controlul asupra teritoriilor cucerite in Afganistan, in timp ce civilii s-au ascuns in locuintele lor, iar un oficial al Uniunii Europene a spus ca militantii controleaza 65% din tara, dupa o serie de cuceriri facute odata cu retragerea fortelor internationale,…

- SUA condamna atacurile talibanilor impotriva fostilor translatori afgani si a altor afgani, precum si pentru distrugerea infrastructurii, a declarat vineri o purtatoare de cuvant a Departamentului de Stat, lansand un apel talibanilor sa impiedice fortele lor sa comita astfel de actiuni, relateaza…

- Danish Siddiqui, un fotoreporter al agentiei Reuters, laureat al premiului Pulitzer, a fost ucis vineri in Afganistan, unde acoperea jurnalistic luptele dintre fortele de securitate afgane si talibani in apropierea unui post de frontiera cu Pakistan, conform unei stiri transmise de Reuters, preluata…

- Armata americana a anuntat marti ca a incheiat in proportie de 'peste 90%' retragerea finala din Afganistan, la aproape 20 de ani de la debutul interventiei sale militare, alaturi de NATO, in urma atentatelor de la 11 septembrie 2001, transmit AFP si Reuters. 'Procesul de retragere continua.…

- Pentagonul a anuntat marti ca a retras jumatate din trupele si echipamentele sale militare din Afganistan, transmite Reuters. Armata SUA a transferat echivalentul a aproximativ 500 de incarcaturi de avioane mari de marfa, potrivit unei actualizari a Comandamentului Central al SUA. Aproximativ…