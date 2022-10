Stiri pe aceeasi tema

- Mii de rusi mobilizati pentru serviciul militar in Ucraina au fost trimisi acasa, iar comisarul militar din regiunea rusa Khabarovsk a fost inlaturat, in cel mai recent esec al inrolarii haotice a 300.000 de militari de catre presedintele Vladimir Putin, scrie Reuters.

- Odata cu inceperea mobilizarii anunțate de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, in regiunea Transbaikalia nu au mai fost gasite 1,5 milioane uniforme militare, raporteaza generalul locotenent și deputatul Dumei de Stat, Andrei Gurulev, pe canalul sau Telegram. Potrivit acestuia, din punctele…

- Rezerviștii ruși mobilizați pentru a participa la razboiul din Ucraina au inceput sa ajunga pe front, a anunțat miercuri pe Telegram șeful Administrației Militare Regionale Lugansk, Serhii Gaidai. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Autoritatile ruse primit sa repare "erori" comise in cadrul mobilizarii decretate de catre presedintele rus Vladimir Putin in razboiul rus din Ucraina, in urma convocarii unor persoane scutite - care au depasit varsta, bolnave sau din alte motive -, care a provocat un val de indignare, relateaza AFP.…

- Rusia acuza Ucraina pentru explozia mașinii in care a fost ucisa fiica lui Alexander Dughin, un naționalist rus de extrema dreapta și aliat al președintelui rus Vladimir Putin. Autoritatile de la Kiev neaga acuzatiile.

- Unul dintre colaboratorii rușilor din regiunea Herson, Vitaly Guru, a murit in urma ranilor grave, dupa ce a fost impușcat de partizanii ucraineni in apropierea casei. “Vitaly Guru, seful-adjunct al administratiei din Novaia Kahovka, responsabil cu serviciile comunale, a decedat in urma ranilor”, a…

- Incendii de fabrici și atacuri asupra rețelei feroviare, obiecție de conștiința in masa: rezistența la razboiul lui Putin din Ucraina crește in Rusia. Un grup de activiști underground, urmariți in numar mare pe rețelele de socializare, ingreuneaza deja viața Kremlinului, scrie Die Welt, citat de onet.pl.…