- Camera Deputatilor va lucra pentru inca doua saptamani in sesiune extraordinara, incepand de joi pana pe 31 iulie. Biroul permanent al Camerei a decis marti prelungirea sesiunii extraordinare pentru perioada 16 - 31 iulie.''Camera Deputatilor se convoaca in sesiune extraordinara in data…

- Britanicul Lewis Hamilton (Mercedes), care vizeaza anul acesta egalarea recordului de sapte titluri mondiale detinut de germanul Michael Schumacher, a reusit cel mai bun timp al primei sesiuni de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu de Formula 1 al Austriei, primul din acest sezon, desfasurata…

- ”Noi ne ințelegem de minune și nu ținem cont de ce zice lumea. De data aceasta, pentru a fi clar totul, suntem și cu treaba, fiindca am eu de filmat clipul ultimei mele piese. Nu vom fi doar eu și Emanuel de la Survivor, ci va veni și Emy, Carmen Emanuela sau Cristian. Suntem o gașca frumoasa”, a…

- O a doua sesiune a examenului de Bacalaureat ar putea fi organizata la inceputul lunii iulie pentru elevii care, din motive de sanatate, nu se pot prezenta la probele care debuteaza la 22 iunie, au declarat premierul Ludovic Orban si ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. Concret, cei care vor avea febra…

- Un gest demn de Evul Mediu a ucis un bebeluș de doar cinci luni. Parinții i-au dat sa dea sange de broasca, impotriva Covid-19, lichid procurat de la un vraci care le-a spus acestora ca bautura le va scapa copilașul de virus. S-a intamplat intr-o localitate din Republica Dominicana, iar cazul face inconjurul…

- Prima editia a Soundrise Festival, eveniment organizat pentru promovarea Deltei Dunarii, care ar fi trebuit sa se desfasoare la Sulina in perioada 30 iulie - 2 august, va avea loc online din cauza restrictiilor impuse de lupta cu pandemia de SARS-CoV-2.

- Știți deja ca suntem fani de mici „Insula Iubirii„, inca de cand conceptul de emisiune nu era inca inventat. Ei bine, Netflix a venit zilele astea cu un show pe cat de asemanator, pe atat de diferit. Se numește „Too Hot To Handle” sau „Atentie, frige!” și are ca protagoniști 10 tineri, 5 barbați și...…