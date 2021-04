SICKOTOY si Academia Titi Aur ofera o experienta de neuitat pe circuit

Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre Olga Popa, prezentatoare la Antena Stars. Aceasta a fost infectata cu COVID-19 in luna a opta de sarcina și a trecut printr-o experiența extrem de neplacuta, conform informațiilor transmise de catre ea pe propria pagina de socializare. Olga Popa, prezentatoarea de la Antena Stars,…

- Cantareața Ami (31 de ani) a fost confirmata pozitiv cu noul coronavirus. Artista și-a facut un test COVID-19 , dupa ce a avut ușoare simptome de raceala, iar rezultatul a fost pozitiv. Ami a povestit pe pagina sa de Instagram intreaga experiența: „In urma unor simptome acute de ‘chef de nimic’, imi…

- Radu Ștefan Banica este acum concurent la „Te cunosc de undeva”, emisiunea de la Antena 1. Acolo se transforma in artiști consacrați și impresioneaza cu talentul lui. Recent a dezvaluit ca și-ar dori la participe și la o alta emisiune, din același trust. La 18 ani, Radu Ștefan Banica a fost admis la…

- SICKOTOY da unda verde ritmului și lanseaza Green Light, in colaborare cu Aysia și BJ, o piesa care incalzește rapid atmosfera prin sound-ul și clipul pline de senzualitate și efervescența. Piesa a fost compusa de Aysia Isaac, BJ Isaac, Auri Isaac, Sickotoy și Breyan Isaac. Versurile au fost scrise…

- Alexia Eram, Laura Giurcanu și Sanziana Negru sunt atat de bune prietene incat pleaca in Maldive impreuna. Cele trei influencerițe și-au facut bagajele și in aceste momente sunt la aeroport, pregatite sa ia zborul catre destinația exotica. Escapada lor este o vacanța a fetelor, cele trei fiind insoțite…

- Majda a fost emiminata de la „Survivor Romania”, in ediția de duminica, 28 februarie, in urma deciziei luate de public. Vedeta a postat un mesaj pe Instagram, in care le-a marturisit fanilor ca aceasta experiența și-a pus amprenta pe corpul ei. Mai mult decat atat, Faimoasa are și probleme cu stomacul,…

- 28 FEBRUARIE – ZIUA PROTECȚEI CIVILE DIN ROMANIA In 28 februarie se sarbatorește Ziua Protectiei Civile din Romania, anunța ISU Maramureș. Anul acesta se implinesc 88 de ani de la constituirea primelor structuri cu acest rol in tara noastra. Institutia Protectiei Civile a aparut ca o necesitate pentru…

- Claudia Radu a facut senzație la „Chefi la Cuțite” dupa ce a reușit sa ajunga in semifinala, in condițiile in care, așa cum singura s-a descris, era doar o simpla gospodina. Chef Florin Dumitrescu i-a acordat insa toata increderea lui, cu atat mai mult cu cat „Claudia are gust in farfurie”. Pe parcursul…