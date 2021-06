Stiri pe aceeasi tema

- SICKOTOY lanseaza un remake al faimoasei piese “Billie Jean” de la Michael Jackson, in colaborare cu Bastien. ”Ne-am super distrat in studio și cred ca asta se vede in rezultatul final! Sper sa va placa și voua piesa cel puțin la fel de mult!”, transmite SICKOTOY.

- Zaharul, unul dintre cei mai mari dușmani din alimentația de zi cu zi. Creeaza probleme uriașe pentru sanatate și este omniprezent in alimente, fiind extrem de greu de evitat. Problema este ca zaharul creeaza adicție, una de opt ori mai mare decat cocaina, conform unor studii facute in America. Zaharul…

- Global Records prezinta un nou proiect: Romanian House Mafia, un sublabel de muzica dance care promite lansarea unor proiecte inedite alaturi de cei mai buni producatori și DJi. Pe langa muzica fresh și actuala, Romanian House Mafia iși propune sa plimbe ascultatorii prin cele mai minunate locuri ale…

- Firma japoneza Yazaki va deschide un punct de lucru in municipiul Buzau. Anunțul a fost facut de catre prefectul județului, Silviu Iordache, intr-o conferința de presa. Odata cu investiția japonezilor de la Yazaki se vor crea peste 500 de locuri de munca la Buzau. Sediul firmei va fi pe Șoseaua Spatarului,…

- SICKOTOY semneaza o noua colaborare de succes, pentru piesa Call 911, cu seducatoarea artista din Ucraina, MARUV. Piesa a fost compusa de SICKOTOY, Minelli, MARUV, Sebastian Barac și Marcel Botezan, a fost scrisa de Minelli și MARUV și produsa de SICKOTOY și MARUV. “MARUV este o artista pe care o apreciez…

- SARS-CoV-2 este un virus "atat de circulant" incat creeaza premisa aparitiei altor mutatii, a declarat luni secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andreea Moldovan a declarat, luni, ca SARS-CoV-2 este un virus "atat de circulant" ceea ce creeaza premisa aparitiei altor mutatii.

- SICKOTOY da unda verde ritmului și lanseaza Green Light, in colaborare cu Aysia și BJ, o piesa care incalzește rapid atmosfera prin sound-ul și clipul pline de senzualitate și efervescența. Piesa a fost compusa de Aysia Isaac, BJ Isaac, Auri Isaac, Sickotoy și Breyan Isaac. Versurile au fost scrise…

- ADDA, celebra intepreta de muzica pop este in Maramures. S-a izolat in creierii muntilor la cabana Dan-Rox Residence pentru a compune. „Stiti expresia: “imi vine sa merg sa urlu in munti”? Eu am venit sa “urlu” prin muzica. Asta va fi casa mea o saptamana, incepand de azi. Lucram la noul album inconjurati…