Sickotoy lansează noul single – 2 high 2 care Sickotoy, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați producatori muzicali din Romania, lanseaza single-ul „2 high 2 care”, piesa ce a luat naștere in camp-ul internațional organizat vara aceasta, in Ibiza, de catre Global Publishing. Sickotoy este cunoscut pentru sound-ul dance și pentru energia pe care fiecare producție o ofera ascultatorului. „2 high 2 care” nu face excepție, ba mai mult, este piesa care iți ofera toata increderea de care ai nevoie pentru a da startul unei petreceri alaturi de prieteni, pana dimineața, fara reguli și fara inhibiții. „Ma bucur mult ca poate sa fie in sfarșit… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- wrs, unul dintre artiștii care au reușit vara aceasta sa imbine perfect programul aglomerat al concertelor de peste tot din lume cu sesiunile și orele petrecute in studio, lanseaza astazi „Me Flipa”. Spania, Polonia, Malta, Grecia, Olanda, Israel și Romania sunt doar cateva dintre țarile care l-au gazduit…

- Minelli lanseaza „GET GET DOWN”, in colaborare cu CRISPIE, o piesa dance plina de energie. Artista iși continua ascensiunea internaționala cu o piesa ce are la baza o poveste extrem de interesanta. Single-ul este o interpolare și reinterpretare a melodiei „Me & The Gang”, de pe coloana sonora a celebrului…

- Astazi, artista caștigatoare a unui Grammy Kali Uchis dezvaluie o noua piesa, „No Hay Ley”. „Am scris acest cantec despre a pune dragostea mai presus de orice”, spune Uchis. „„En el amor no hay ley” inseamna „nu exista legi in iubire.” Fii cu cine te face fericit și nu asculta ce are de spus altcineva…

- Dupa ce au cucerit Romania cu hit-ul „Gotta Give Me”, Saco și Sebastien revin cu single-ul „I’m Your Man”. Ocupand in continuare un loc in Top 5 pe Shazam și in topurile radio si TV din Romania, Saco și Sebastien au strans deja peste 23 de milioane de stream-uri pentru cele doua colaborari ale lor de…

- benny blanco a lansat “Bad Decisions”, alaturi de BTS si Snoop Dogg, primul single de pe urmatorul album al lui Blanco, al treilea material din cariera, care este așteptat la sfarșitul acestui an. Benny Blanco este renumit pentru ca a lucrat cu vedete ale muzicii pop precum Justin Bieber, Katy Perry,…

- Roxen, artista cu unul dintre cele mai recognoscibile voci din Romania, lanseaza astazi noul single „Biggest Idiot”. Dupa ce piese precum „UFO”, „Money Money” sau „Amnsesia” au reușit sa adune zeci de milioane de stream-uri de peste tot din Europa, noul single al artistei este pregatit sa urmeze aceiași…

- Vara continua cu cel mai recent single Vanotek ”Happier”, care are un sound funk dance, melancolic și sensibil. Piesa a fost compusa și produsa de Vanotek, mix și master Sergiu Musteața, iar videoclipul a fost regizat de Edward Aninaru, DoP – Shivashish Ahuja. ”Happier” e acea piesa care insoțește zilele…