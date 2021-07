Sickotoy lansează alături de Randi videoclipul piesei – ”Dancin’ To Forget” La aproape doua saptamani de cand s-a lansat oficial single-ul „Dancin’ To Forget”, Sickotoy și Randi sunt pregatiți sa ofere publicului videoclipul oficial al piesei. Cadrele pline de dans și emoția celor doi protagoniști ai videoclipului descriu perfect modul in care dansul și muzica se completeaza perfect atunci cand sentimentele nu mai pot fi ascunse. In videoclip apar și cei doi artiști, Sickotoy sub forma unui DJ, iar Randi jucand personajul unui tattoo artist. Videoclipul a fost realizat de catre Khaled. Sickotoy, unul dintre cei mai cunoscuți producatori din industria muzicala romaneasca… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

