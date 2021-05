Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare joi, cititorii a1.ro au parte de un nou episod Is geana pi tini cu Speak și Vlad Dragulin. Saptamana aceasta, gazdele show-ului digital au pregatit o noua serie de filmulețe amuzante pentru episodul 24.

- SICKOTOY semneaza o noua colaborare de succes, pentru piesa Call 911, cu seducatoarea artista din Ucraina, MARUV. Piesa a fost compusa de SICKOTOY, Minelli, MARUV, Sebastian Barac și Marcel Botezan, a fost scrisa de Minelli și MARUV și produsa de SICKOTOY și MARUV. “MARUV este o artista pe care o apreciez…

- “Flashbacks”, cel mai recent single al INNEI se bucura de ascensiune in topurile muzicale din lume. Piesa este pe locul 1 pe radio in Rusia, pe locul 1 pe radio in Romania și pe locul 63 in top Shazam Global (cel mai sus a fost pe locul 55). Piesa compusa și produsa de Marco &Seba, Alex Cotoi, David…

- Mark Stam aduce vara și caldura mai aproape prin piesa E ok, pe care o lanseaza in colaborare cu Sore. Artistul ii incurajeaza pe toți cei care trec prin momente mai puțin fericite și le transmite ca este ok ca in viața sa existe și perioade mai grele. Important este ca fiecare sa gaseasca puterea și…

- Iuliana Beregoi lanseaza Ne iubim, o piesa pop, de dragoste, care patrunde in suflet și aduce aminte de adolescența. Piesa a fost compusa de Irina Rimes, Alex Cotoi și Adelina Stinga (Iraida), scrisa de Irina Rimes și Adelina Stinga (Iraida), produsa de Alex Cotoi. “M-am indragostit de piesa asta inca…

- Nane și Delia revin cu o noua colaborare de excepție. Artiștii lanseaza In Rai, o piesa de dragoste, care acapareaza atenția de la prima ascultare. Piesa a fost compusa și produsa de Nane, Costel Domințeanu și Alex Cotoi, iar versurile au fost scrise de Nane. „M-am gandit la Delia inca de cand am scris…

- Melisa lanseaza o piesa noua, „I’m alone” care prezinta o situație de viața in care mulți se vor regasi. Piesa, o productie TommoProduction, spune povestea unei desparțiri, demonstrand astfel ca iubirea pasionala poate deveni toxica, conducand inevitabil spre desparțire. Melisa are 21 de ani și este,…