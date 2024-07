Sicilia, zguduită de furia vulcanilor. Aeroportul din Catania, închis Aeroportul din Catania, Sicilia, a fost inchis vineri, din cauza unei eruptii a vulcanului Etna, cel mai mare vulcan activ din Europa. Cenusa expulzata in urma eruptiei s-a raspandit in spatiul aerian, pana la mari altitudini, primejduind traficul. Totodata, activitatea vulcanica de pe insula italiana Stromboli (sud) a determinat autoritatile sa ridice, joi seara, nivelul […] The post Sicilia, zguduita de furia vulcanilor. Aeroportul din Catania, inchis appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Aeroportul din Catania, Sicilia, a anuntat vineri inchiderea sa din cauza unei eruptii a vulcanului Etna, cel mai mare vulcan activ din Europa, cenusa expulzata in urma eruptiei raspandindu-se in spatiul aerian. Totodata, activitatea vulcanica de pe insul

- Muntele Etna din Italia, unul dintre cei mai activi vulcani din Europa, erupe puternic cu lava și cenușa.The Etna volcano has started erupting again It is located in Italy on the eastern coast of Sicily.Because of the eruption, the airport of Catania was closed. Residents of Sicily suffer…

- In urma unei erupții neașteptate a Vulcanului Etna din Sicilia, autoritațile au fost nevoite sa ia masuri extreme de siguranța. Aeroportul din Catania a raspuns prompt, anuland toate zborurile programate pentru ziua de azi, intr-o incercare de a minimiza riscurile pentru pasageri și echipajele aeriene.

- Doi vulcani erup in același timp in Italia. Protecția Civila a emis joi seara alerta roșie pentru vulcanul Stromboli - unul dintre cei patru vulcani activi ai Italiei, care formeaza insula cu același nume din apropierea Siciliei. Și Etna din Sicilia și-a intensificat activitatea vulcanica.

- Vulcanul Etna din Sicilia a erupt din nou, pe data de 4 iulie 2024. Norul de cenușa are o inalțime de peste 4,5 kilometri. Zborurile au fost restricționate e aeroportul din Catania. Specialiștii monitorizeaza atent situația. Vulcanul Etna din Sicilia a erupt Cel mai mare vulcan activ din Europa a erupt…

