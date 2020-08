Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele regiunii Sicilia, Nello Musumeci, a sfidat duminica guvernul italian si a publicat o decizie de inchidere pe teritoriul sau a tuturor centrelor de primire a migrantilor, pe care le considera a fi propice raspandirii coronavirusului, relateaza AFP si DPA, potrivit Agerpres. Surse din…

- Matteo Salvini, senator, fost ministru de Interne, lider al Ligii (formațiune politica de extrema dreapta) a fost trimis in judecata pentru interzicerea – de pe poziția de ministru de Interne – a debarcarii in Sicilia a unor migranți salvați in iulie 2019 de o nava umanitara. El va fi de asemenea judecat…

- Președintele PNL București, Violeta Alexandru, spune ca Gabriela Firea a cauzat „o vatamare a drepturilor și intereselor legitime" ale PNL pentru ca, dupa demisia lui Ciprian Ciucu, care și-a depus, in decembrie trecut, mandatul de consilier general, Gabriela Firea a refuzat timp de mai multe luni…

- Președintele se intoarce cu servieta plina de promisiuni, dupa ce s-a „batut” ca un leu pentru un pumn de euro Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti dimineata, 21 iulie, dupa ce liderii UE au ajuns la un acord pe tema pachetului de relansare economica post-coronavirus, ca Romania a obtinut…

- Intrebat sambata, la Digi 24, daca crede ca parlamentarii vor vota prelungirea starii de alerta, ministrul afacerilor Interne, Marcel Vela, s-a declarat optimist in aceasta privinta. "Sunt optimist pentru ca ma bazez si pe responsabilitatea parlamentarilor si politicienilor, pentru ca dincolo…

- PSD nu va vota prelungirea starii de alerta Foto:facebook.com/CiolacuMarcel PSD nu va vota prelungirea starii de alerta propusa de guvern. Ieri, secretarul de stat din Ministerul de Interne, Raed Arafat, s-a întâlnit cu Marcel Ciolacu în biroul acestuia de la Camera Deputaților…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut guvernului sa "accelereze" propunerile de imbunatatire a deontologiei fortelor de ordine, in fata inmultirii manifestatiilor impotriva rasismului si violentelor politienesti, a indicat luni presedintia franceza citata de AFP. Apelul vine dupa ce sambata peste…