Sicilia vrea să expulzeze toți migranții Președintele regiunii Sicilia, Nello Musumeci, a sfidat duminica guvernul italian și a publicat o decizie de inchidere a tuturor centrelor de gazduire a migranților din insula, afirmand ca acestea faciliteaza transmisia noului coronavirus, scrie AFP, conform Hotnews. Surse din ministerul italian de Interne au precizat imediat ca aceasta masura regionala este invalida, deoarece astfel de […]

- Presedintele regiunii Sicilia, Nello Musumeci, a sfidat duminica guvernul italian si a publicat o decizie de inchidere pe teritoriul sau a tuturor centrelor de primire a migrantilor, pe care le considera a fi propice raspandirii coronavirusului, relateaza AFP si DPA, potrivit Agerpres. Surse din…

