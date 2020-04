Stiri pe aceeasi tema

- Sicilia a inceput deja sa se gandeasca la renașterea turismului post-coronavirus. Insula italiana a anunțat ca va acoperi jumatate din costurile de zbor și o treime din cheltuielile hoteliere pentru turiștii care doresc sa o viziteze.

- Sicilia a inceput deja sa se gandeasca la renașterea turismului post-coronavirus. Insula italiana a anunțat ca va acoperi jumatate din costurile de zbor și o treime din cheltuielile hoteliere pentru turiștii care doresc sa o viziteze.

- Sicilia va plati jumatate din pretul biletelor de avion ale turistilor care vin aici intr-o incercare de a revitaliza industria turismului, grav afectata de pandemia de COVID-19, potrivit Daily Mail. Guvernul regional ar vrea sa plateasca de asemenea una din trei din noptile de cazare ale turistilor…

- Guvernul local din Sicilia si-a propus sa achite jumatate din pretul biletelor de avion ale turistilor care vor sosi in aceasta vara pe insula si sa ofere o noapte gratuita la hotel, potrivit express.co.uk.Italia se pregateste sa relaxeze masurile severe luate pentrulimitarea raspandirii coronavirusului,…

- Cotatia barilului de petrol a crescut luni dimineata cu peste un dolar, dupa ce marii producatori au ajuns la un acord cu privire la cea mai mare reducere a productiei convenita vreodata, insa castigurile de pe urma acestei decizii au fost limitate de...

- Nu e vreun secret ca oamenii au asociat berea Corona Extra cu noul tip de coronavirus. De la inceputul anului, de cand epidemia, iar apoi pandemia de COVID-19 s-a raspandit peste tot pe glob, compania „mama”, Anheuser Busch Inbev NV, a avut pierderi extrem de mari. La inceputul anului, acțiunile companiei…

- Institutul National de Statistica (INS) ar trebui sa modifice metodologia de monitorizare a turistilor straini care viziteaza Romania, intrucat numarul acestora este mult mai mare decat cel mentionat in rapoartele publicate de aceasta institutie, a declarat, luni, pentru AGERPRES, presedintele Consiliului…

- Jandarmii montani de la Postul Zanoaga au intervenit weekend-ul trecut in sprijinul mai multor persoane aflate in dificultate in Munții Bucegi. Turistii, patru din București și doi din orașul Titu, judetul Dambovița, cu varste cuprinse intre 30 și 45 de ani intenționau sa ajunga la obiective turstice…