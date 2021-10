Sicilia şi sudul Italiei se confruntă cu furtuni deosebit de violente Sicilia si sudul Italiei se confrunta cu furtuni deosebit de violente Foto - arhiva Sicilia si sudul Peninsulei italiene se confrunta cu furtuni deosebit de violente, sunt regiuni în care au fost emise avertizari cod rosu de averse si vijelii. Intemperiile au afectat puternic traficul aerian si au generat situatii dramatice, inclusiv pierderi de vieti omenesti. Corespondenta RRA, Elena Postelnicu, a transmis de la Roma.

Elena Postelnicu: Scolile au ramas închise astazi în regiunile Sicilia si Calabria dupa ce Departamentul Protectiei Civile…

- Vremea rea face ravagii in sudul Italiei. Este alerta meteo Cod roșu de furtuna și ploi in Calabria și Sicilia, unde un rau a ieșit ieri din matca, in provincia Trapani. Mai multe persoane au fost salvate la limita, in timp ce un cuplu ce fusese dat disparut a fost gasit, dar ambele persoane erau decedate.…

- Cadavrul unui barbat si cel al unei femei au fost descoperite intr-o ferma din San Lorenzo, o localitate din regiunea Calabria, dupa ce flacarile au distrus un grajd si o alta cladire din acel perimetru, transmite AFP citat de Agerpres . Potrivit agenției italiene ANSA, cele doua persoane au murit in…

- ”In ultimele 24 de ore, pompierii au efectuat peste 800 de interventii: 250 in Sicilia, 130 in Puglia si Calabria, 90 in Latium (regiunea Romei) si 70 in Campania”, se arata in mesaj. ”Munca echipelor continua la Catania, la Parma si in zona Siracuzei”, trei orase siciliene, precizeaza pompierii. Italia…