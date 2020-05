Stiri pe aceeasi tema

- Sicilia, mai putin afectata de epidemia de Covid-19, incerarca sa atraga turistii dupa ridicarea restrictiilor. Autoritatile au anuntat ca va acoperi jumatate din costurile de zbor si o treime din cheltuielile hoteliere pentru turistii care doresc sa o viziteze, scrie adevarul.

