- Guvernul regional din Sicilia a declarat stare de urgenta si de criza pentru sase luni, din cauza incendiilor de vegetatie care fac ravagii pe insula de la sfarsitul lunii iulie, informeaza DPA.

- Regiunea Molise, din sudul Italiei, a cerut declararea starii de urgenta din cauza incendiilor forestiere devastatoare cu care se confrunta, informeaza DPA. Incendiile, care afecteaza zone de-a lungul coastei adriatice, dar si continentale, sunt motivul formularii acestei solicitari, a precizat…

- Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo anunța ca spectatorii nu vor avea acces in tribune. Japonia a inregistrat o crestere semnificativa a cazurilor cu mai putin de trei saptamani inainte de inceperea Jocurilor Olimpice.

- Dan Spataru s-a stins din viața in urma unui infarct, pe 8 septembrie 2014. In urma sa, regretatul artist a lasat o soție, Sidonia Spataru, și o fiica, Dana Spataru, devenita mama unei fiice, Maria, abia dupa moartea solistului. La 16 ani de la decesul solistului, Sidonia a vorbit in exclusivitate despre…

- O echipa chirurgicala de la Spitalul Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc, formata din medici de mai multe specialitati, a efectuat, vineri, o interventie complexa pentru salvarea vietii barbatului de 54 ani care a fost atacat de urs, in cursul diminetii, in apropierea unei stane din satul Vidacut,…

- Vulcanii Etna si Stromboli au erupt din nou, aruncand fantani de lava in cursul noptii trecute, relateaza vineri dpa. Etna, care are 3.300 de metri inaltime si se afla in Sicilia, a erupt din craterul sud-estic, a indicat Institutul National de Geofizica si Vulcanologie (INGV). …