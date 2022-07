Șicanări între Putin și NATO Prezent la o conferința de presa la Ashkhabat, capitala Turkmenistanului, unde a avut loc summitul celor cinci țari de la marginea Marii Caspice, Vladimir Putin a facut mai multe declarații. Spicuim dintre afirmațiile sale inserate in The Guardian: „forțele ruse avanseaza și realizeaza obiectivele stabilite de operațiunea militara speciala, totul se desfașoara conform planului. Precizez ca nu a avut loc niciun atac terorist la Kremenciuk, unde, in ultimele zile rachetele au lovit un centru comercial plin de civili. Armata rusa nu lovește ținte civile in timpul operațiunii militare speciale din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

