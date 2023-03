Şicanare în trafic între un adolescent de 16 ani şi un curier, în Constanţa. Copilul a scos arma și a tras Incident in trafic, luni dupa-amiaza, in Constanța. Un adolescent de 16 ani a fost dus la audieri, dupa ce ar fi tras cu o arma cu bile asupra unui alt șofer. Tanarul conducea un cvadriciclu și ar fi intrat pe o strada cu acces interzis, moment in care ar fi fost mustrat de celalalt conducator […] The post Sicanare in trafic intre un adolescent de 16 ani si un curier, in Constanta. Copilul a scos arma și a tras first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Polițiștii au aplicat trei amenzi contravenționale unui baiat de 16 ani care in dupa amiaza zilei de luni, 27 martie, a tras cu pistolul dupa un conducator auto. Incidentul s-a petrecut in Constanța.

- Incident in trafic, luni dupa-amiaza, in Constanța. Un adolescent de 16 ani a fost dus la audieri, dupa ce ar fi tras cu o arma asupra unui alt șofer. Tanarul conducea un cvadriciclu și ar fi intrat pe o strada cu acces interzis, moment in care ar fi fost mustrat de celalalt conducator auto, anunța…

- Un sofer este audiat de politistii constanteni dupa ce ar fi tras cu o arma in trafic. Potrivit martorilor dupa o sicanare in trafic suspectul ar fi folosit arma pentru a se razbuna pe conducatorul auto cu care ar fi avut o altercatie. Incidentul ar fi avut loc pe bulevardul Mamaia din Constanta. Politistii…

