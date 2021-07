Stiri pe aceeasi tema

- In accident au fost implicate 2 autoturisme și o autoutilitara. In urma coliziunii au rezultat doua victime, care primesc ingrijiri medicale la fața locului. La testarea conducatorilor auto din punct de vedere al prezenței alcoolului in aerul expirat rezultatul a fost 0. Polițiștii efectueaza cercetari…

- Duminica, 20 iunie, polițiștii rutieri maramureșeni au acționat pe raza intregului județ, pentru depistarea și sancționarea conducatorilor auto care conduc sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Activitațile sunt circumscrise acțiunii ”Alchool&Drugs” și vizeaza creșterea gradului de siguranța…

- Un barbat a fost prins de doua ori in aceeași zi, conducand baut și fara a deține permis de conducere, iar alți soferi care consumasera alcool sau droguri au ramas fara permis dupa ce au fost depistati de politistii brașoveni pe sosele. Polițiștii rutieri din județul Brașov au intocmit mai multe dosare…

- La data de 31.05.2021, Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava a dispus trimiterea in judecata in stare de libertate a unui inculpat, pentru savarsirea infractiunii de dare de mita, intrucat la data de 25.01.2021 i-a dat suma de 100 euro unui agent de poliție „pentru ca acesta sa nu iși indeplineasca…

- LIVE VIDEO| Una dintre persoanele banuite de inșelaciune și fals, care ar fi incasat 70 000 de lei de la o firma cu o factura falsa, adusa la sediul IPJ Alba Una dintre persoanele vizate de ancheta privind faptele de inșelaciune și fals, a fost adusa astazi la sediul IPJ Alba pentru a fi audiata. Polițiștii…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda au depistat un tanar in varsta de 29 de ani, din Turda, in timp ce se deplasa cu un autoturism pe strada Calea Victoriei, fara a deține permis de conducere. Testarea cu aparatul drugtest a indicat o valoare pozitiva, cel in cauza fiind condus la o unitate…

- Deputatul PNL, Ben Oni Ardelean, a fost prins in trafic, in centrul Capitalei, avand o alcoolemie de 0,11 mg/litru alcool in aerul expirat. Politicianul a declarat, marți, pentru MEDIAFAX, ca nu a baut, iar concentrația de alcool a aparut din cauza tratamentului pe care il urmeaza. Ben Oni Ardelean…

- Au pus in pericol siguranța in trafic: Șoferi din Alba, prinși de catre polițiști beți la volan sau avand dreptul de a conduce suspendat Polițiștii din Alba au depistat in trafic mai mulți șoferi care au pus in pericol siguranța in trafic, avand carnetul de conducere suspendat sau conducand sub influența…