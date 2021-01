Șicanare în trafic în Craiova, urmată de un dosar penal O șicanare in trafic, care a avut loc aseara, pe strada A. I. Cuza din Craiova nu a ramas fara urmari, polițiștii intocmind un dosar penal. Polițiști din cadrul Secției 1 Craiova au fost sesizați de un barbat de 44 de ani ca a fost agresat fizic in urma unei șicanari in trafic.In urma verificarilor efectuate de polițiști s-a stabilit ca pe strada A.I. Cuza, din Craiova, a avut loc o șicanare in trafic intre barbatul de 44 de ani și un alt barbat de 40 de ani, din localitate.Cel din urma a patruns pe contrasensul strazii AI Cuza și a coborat din autoturism pe care l-a lasat neasigurat cu frana… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

