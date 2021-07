Stiri pe aceeasi tema

- Conform Inspectoratului de Politie Judetean Brasov, sesizarea s-a referit la faptul ca, pe tronsonul de drum cuprins intre municipiul Brasov si statiunea Bran ar fi avut loc o sicanare in trafic intre doua autovehicule, iar unul dintre cei doi conducatori auto ar fi scos pe geamul autovehiculului un…

- „Ba, vezi pe unde mergi, ca iți sparg capul cu asta!”, a amenințat șoferul nervos și a scos pe geam, in direcția celuilalt conducator auto, un ciocan. Filmarea realizata de un alt participant la trafic a fost difuzata de Digi24.Potrivit Digi24, incidentul a avut loc marți, 29 iunie, in jurul pranzului,…

- Trafic dat peste cap in intersecția Piața Gheorghe Domașnean, duminica seara. Un șofer a intrat in sensul giratoriu fara sa acorde prioritate de trecere unui alt șofer care circula regulamentar. Una dintre mașini a ajuns pe liniile de tramvai, astfel ca circulația mijloacelor de transport pe șine a…

- Cei trei indivizi care au batut, in trafic, un șofer de fața cu polițiștii au fost reținuți și urmeaza sa ajunga in fața judecatorilor pentru arestare. „In continuarea cercetarilor privind agresiunea din data de 12 iunie a.c., in care un buzoian, in varsta de 41 de ani, a fost agresat de catre trei…

- DN 1, km 43+200 Puchenii Mari Accident rutier in care un conducator auto in varsta de 51 de ani ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers intrand in coliziune cu doua autoturisme care se aflau parcate pe marginea parții carosabile. Totodata, a acrosat un stalp de electricitate si un gard, patrunzand…

- La data de 10 mai 2021, in jurul orei 23.40, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au depistat un barbat de 48 de ani, din comuna Lunca, județul Bihor, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Garda de Sus, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto…

- Pana in Comarnic s-a criculat foarte bine, nu au fost probleme in trafic. Lucrurile s-au schimbat, insa, atunci cand s-a ajuns in zona Comarnic. Aici a inceput aglomerația, nervii șoferilor și rabdarea urmanda sa fie puse la grea incercare.Este coada de mașini pe drumul spre Brașov, iar GPS-ul arata…

- Trafic dirijat, duminica la pranz, pe DN2E85, in afara municipiului Buzau, zona Lukoil, in urma unui accident rutier. Un șofer de 71 de ani din Maracineni, s-ar fi angajat in efectuarea unui viraj la stanga pentru a ieși din stația de carburant, intrand in coliziune cu un alt autoturism ce se deplasa…