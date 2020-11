Stiri pe aceeasi tema

- Masura carantinei zonale se prelungește in municipiul Baia Mare. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a anunțat in urma cu puțin timp faptul ca, in urma analizei epidemiologie, s-a decis ????????̆???????????????????????????? ????????̆???????????????????? ???????? ????????????????????????????????????????????…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș este abilitat sa informeze opinia publica despre faptul ca au fost inițiate la nivel central, avand in vedere analiza evoluției situației epidemiologice, procedurile stabilite de legislația in vigoare pentru prelungirea masurii de carantina zonala…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a votat intrarea in carantina a sapte localitati din judetul Constanta.Hotararile au fost votate astazi, in sistem electronic, in ultima sedinta a CJSU. Astfel, pentru localitatile Lumina, Costinesti, Techirghiol, Medgidia, M. Kogalniceanu, Agigea si Valu…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș a primit Ordinul Șefului Departamentului pentru Situații de Urgența nr.4659942/2020, privind prelungirea masurii de carantina zonala, pentru o perioada de 14 zile, incepand de astazi, 16 noiembrie, ora 08.00, pentru localitațile Groși și Satu Nou…

- Deplasarea și accesul moldovenilor la secțiile de votare din Italia, pentru alegerile prezidențiale din Republica Moldova, va fi permisa cetațenilor, inclusiv in zonele cu circulație restricționata.

- Municipiul Slobozia intra in carantina pentru 14 zile. Noile restricții se aplica incepand cu 12 noiembrie, ora 12.00. Decizia a fost luata, miercuri seara, in Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta. „Decizia de carantinare a municipiului Slobozia are in vedere prevenirea raspandirii virusului…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ialomita a hotarat, miercuri seara, ca urmare a cresterii accelerate a raspandirii virusului SARS-CoV-2, carantinarea zonala a municipiului Slobozia incepand cu data de 12 noiembrie, ora 12.00, pentru o perioada de 14 zile, potrivit informatiilor facute…

- Apar informatii noi legate de localitatile din Maramures aflate in carantina zonala. Astfel, avand in vedere valoarea ratei de infectare peste limita de alerta, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș informeaza ca incepand de astazi, 11 noiembrie a.c., de la ora 12.00, se va prelungi…